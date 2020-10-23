В Минске отменили провластный «супермитинг»

Провластный воскресный «супермитинг», на который в Минск намеревались свозить людей со всей страны, отменили. TUT.BY среди возможных причин называет — массовый отказ людей от подобных поездок, из-за чего был риск не собрать массовое шествие.



Перед этим против акции высказался Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. По словам президента, на этот митинг выразили желание прибыть порядка 250-300 тыс. человек: «Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. - Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят».

Лукашенко также отметил, что не сможет обеспечить безопасность людей: «Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге».