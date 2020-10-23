Сенаторы США выступили за санкции против России из-за отравления Навального

Несколько сенаторов США от Демократической и Республиканской партий обратились к Госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

«Навальный — самый известный критик Владимира Путина, действующий в России. Расследования Навального в отношении высокопоставленных российских чиновников вдохновили поколение молодых россиян на мечту о стране, где правит верховенство закона и где у обычных граждан есть право голоса», — пишут сенаторы.



Навальный — последний из политических активистов, которые были отравлены после того, как выступили против режима Путина, отмечают авторы письма, вспоминая судьбы Сергея Скрипаля, Владимира Кара-Мурзы, Александра Литвиненко и Анны Политковской: «США не могут сохранять спокойствие, поскольку Россия пытается заставить замолчать противников по всему миру».



«Те, кого Навальный справедливо назвал «ворами и жуликами», этим нападением попытались заглушить один из последних независимых голосов России», — заключают сенаторы.

Письмо подписали Мит Ромни, Марко Рубио, Роджер Уикер, Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.