Путин рассказал, что лично поручил выпустить Навального по просьбе его супруги

Президент Владимир Путин заявил, что лично попросил прокуратуру разрешить перевезти Алексея Навального из России в Берлин для лечения, хотя у того были ограничения.

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...> Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать», — сказал Путин во время заседания клуба «Валдай», передает РБК.



Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в омскую больницу. Сначала врачи говорили о его нетранспортабельности из-за нестабильного состояния, но 23 августа отправили на медицинском самолете в берлинскую клинику.

