Главное в политике за 21 октября

ГЛАВНОЕ

• Публично выражать свое особое мнение и критиковать решения Конституционного суда запретят самим судьям — соответствующие поправки одобрили в Госдуме. Главой КС теперь может стать и не судья — некоторые эксперты прочили это место Дмитрию Медведеву.

• Отклонить эти поправки Владимира Путина призвали несколько членов президентского Совета по правам человека: «Утрата права на публичное выражение особого мнения судьи Конституционного Суда, усугубляемая запретом на критику в какой-либо форме решений Конституционного Суда, существенно ограничивает независимость и самостоятельность судей, гласность судопроизводства, без которых немыслимо правосудие. Принятие указанных поправок создает условия для подрыва и без того низкого доверия к суду со стороны гражданского общества».

• «Статус судей КС низводится до фактического статуса обычных судей, которые под давлением Кодекса судейской этики предпочитают на всякий случай не комментировать собственные и уж тем более не критиковать чужие решения, отмечает член СПЧ Леонид Никитинский. — Эта «омерта» должна носить имя Валерия Зорькина, который получит теперь под своим вечным председательством не только послушную, но и безгласную команду».

СУД

• Из-за невозможности обеспечить открытость суда перенесли процесс по делу муниципального депутата Юлии Галяминой — корнавирусные ограничения не позволили присутствовать на заседании слушателям и СМИ.

• Удовлетворение ходатайства защиты Галямина связывает с ее широкой общественной поддержкой. Вопреки уголовному преследованию по «дадинской» статье она планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

• «Юлия Галямина поставила режим в дурацкую ситуацию, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Стоя на пороге суда, она заявила, что если власти лишат ее права баллотироваться в Госдуму, она поддержит в своем округе Ивана Жданова. Если же и его лишат права выдвижения, они вместе найдут кого-нибудь еще и тоже его поддержат — уже вдвоем. Так и будет оппозиционная коалиция шириться, а оппозиционная повестка доминировать. И что тут властям делать? Всех ведь заранее избирательного права не лишишь».

• «Вся моя взрослая жизнь прошла при Путине, и мне в принципе трудно поверить в правосудие. Суд для меня — это место, где сильный бьет слабого, — делится своими впечатлениями социолог Григорий Юдин. — Вчера я выиграл свое дело в Европейском суде <…> Я впервые в жизни испытал это странное ощущение — когда то, что ты видел и переживал сам, лично, значится в решении суда <…> Справедливость невозможно запереть в рамки закона, но иногда они друг с другом согласны».

В МИРЕ

• Сформировать отряды добровольцев, «которые и возьмутся за дело защиты прав армянского народа», призвал мэров городов премьер Армении Никол Пашинян, заявив, что карабахский вопрос на этом этапе не имеет дипломатического решения.

• Решение конфликта в Карабахе есть. Оно неприятно обеим сторонам, считает политолог Андрей Зубов: «Армянам надо понять, что никто никогда не позволит им силой аннексировать часть соседнего государства и, тем более, никогда не признает этой аннексии, как мир не признал и никогда не признает аннексию Крыма Россией <…> Азербайджану тоже надо понять, что если Карабах и перейдет под его суверенитет, то это будет не полный, а очень ограниченный суверенитет».

• Светлана Тихановская обещает гарантии для тех, кто поддержит национальную забастовку в случае невыполнения ультиматума, предъявленного ранее Александру Лукашенко.

• Однополые гражданские союзы поддержал Папа римский Франциск.