ЕС ввел санкции против начальника Главного разведуправления Генштаба РФ за кибератаки на бундестаг и ОЗХО

UPD: Лондон присоединился к санкциям Брюсселя.

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Совет ЕС ввел санкции против двух россиян и специального центра ГРУ за кибератаки на германский бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия. Постановление опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза, передает «Интерфакс».

Под санкции попали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба ВС РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Ограничения введены также против 85-го Главного центра спецопераций.

Бадин входил в состав группы сотрудников российской военной разведки, осуществившей кибератаку на Федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года, считают в ЕС. Кибератака была нацелена на парламентскую информационную систему и нарушила ее работу на несколько дней. Был похищен значительный объем данных, пострадали аккаунты электронной почты нескольких парламентариев, а также канцлера Ангелы Меркель.

Костюкову как руководителю вменяют кибератаки «со значительными последствиями, представляющими внешнюю угрозу для союза или его государств-членов». В обвинении против Костюкова также указывается на кибератаки против парламента Германии в апреле и мае 2015 года, а также отмечается «попытка кибератаки, направленной на взлом сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах в апреле 2018 года».

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на поездки в ЕС.