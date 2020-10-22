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Путин уволил первого замдиректора ФСБ

22.10.2020

Президент Владимир Путин уволил со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Как пишет РБК со ссылкой на источники, Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет.

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года, до этого в течение двух лет был начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За отставкой Смирнова в ФСБ может произойти ряд серьезных перестановок. Как сообщал ранее РБК, кандидатуру генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы Департамента военной контрразведки после освобождения им должности руководителя управления «К». Нынешний руководитель военной контрразведки генерал-полковник Николай Юрьев может занять место руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева, который, в свою очередь, заменит Сергея Смирнова. Конечную конфигурацию руководителей спецслужбы определит лично президент, подчеркивают собеседники РБК.

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