Путин уволил первого замдиректора ФСБ

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года, до этого в течение двух лет был начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
За отставкой Смирнова в ФСБ может произойти ряд серьезных перестановок. Как сообщал ранее РБК, кандидатуру генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы Департамента военной контрразведки после освобождения им должности руководителя управления «К». Нынешний руководитель военной контрразведки генерал-полковник Николай Юрьев может занять место руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева, который, в свою очередь, заменит Сергея Смирнова. Конечную конфигурацию руководителей спецслужбы определит лично президент, подчеркивают собеседники РБК.