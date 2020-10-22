Василий Головнин: Коронавирус и маски

Специалисты разместили в надежно изолированном стеклянном ящике на расстоянии 50 сантиметров головы манекенов с датчиками. Одна из голов в темпе обычного человека вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него реальные коронавирусы вместе со слюной, имитируя покашливание.

Поглощение коронавирусов сокращалось на 17 процентов при использовании на вдыхающей голове матерчатой маски и на 47 процентов - при применении обычной хирургической трехслойной маски. Специализированный респиратор типа N95 уменьшал количество вдыхаемых коронавирусов на примерно на 79%.

Если же матерчатая или хирургическая маска надевалась на голову, выбрасывающую коронавирусы, то их поглощение вдыхающей головой без маски уменьшалось более, чем на 70 процентов.

Применение хирургических масок на обоих манекенах сокращало количество попадающих в организм вирусов на 80 процентов, однако полностью не устраняло угрозу заражения.

Такой эксперимент с применением реальных коронавирусов был проведен впервые, рассказал журналистам руководитель группы исследователей профессор Ёсихиро Каваока. "Наши опыты показали, - отметил он, - что ношение масок в период пандемии очень важно, однако чрезмерно верить в них не следует".

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