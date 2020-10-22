Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 года колонии. Об этом сообщает Business FM. Таким образом, вышестоящая инстанция частично удовлетворила апелляционную жалобу артиста и его новых адвокатов. При принятии решения апелляционная коллегия учла возмещение осужденным ущерба потерпевшим.

В жалобе Ефремов заявил, что его прежний защитник убеждал его в отсутствии вины. При этом он не давал согласия на то, чтобы Эльман Пашаев давал интервью СМИ и считает, что тот занимался не его защитой, «а исключительно саморекламой». Осужденный отметил, что раскаивается в содеянном, не представляет опасности для общества, и обещал больше не совершать противозаконных поступков. Он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Новые адвокаты Ефремова апеллировали к смягчающим его вину обстоятельствам, в частности, наличию у их клиента на иждивении двух малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, а также дочери-студентки. Отягчающих вину Ефремова обстоятельств нет, указали адвокаты.

Прокурор Диана Галиуллина просила оставить приговор без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения. Аналогичную позицию озвучили и представители четырех потерпевших.

Ранее Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актер в пьяном виде 8 июля выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице.