Бизнесмена Анатолия Быкова вновь задержали после освобождения из СИЗО

UPD: Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбужденного в отношении него по статье об организации убийства по найму, подтвердили в СК: «В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда».

***

Бизнесмена и экс-депутата красноярского заксобрания Анатолия Быкова, которого сегодня перевели из СИЗО по домашний арест, вновь задержали. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Прохоров.

«Да, практически сразу после освобождения из СИЗО Быкова вновь задержали возле здания изолятора и перевели в изолятор временного содержания. Говорят, что по другому уголовному делу, по какому конкретно — пока не известно», — сказал Прохоров.

Сегодня Красноярский краевой суд смягчил меру пресечения Быкову и отпустил его под домашний арест до 6 декабря.

Анатолия Быкова задержали 7 мая. По версии следствия он в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Позже Быкову предъявили обвинение по статьям о руководстве преступным сообществом, организации убийства по найму. Последнее касается убийства, совершенного в 2004 году.