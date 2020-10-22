Обвинение запросило для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского семь лет колонии

Прокурор в ходе прений запросил семь лет колонии общего режима фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Кроме того, обвинение просит назначить пять лет запрета на выкладывание материалов в интернет, два года ограничения свободы, а в качестве дополнительной меры — принудительное психиатрическое лечение, передает «МБХ медиа».

Прокурор заявил, что вина Ребровского в участии в экстремистском сообществе полностью доказана, и ложные показания он давал, чтобы избежать ответственности.

Дело Павла Ребровского слушается отдельно от основного процесса по «Новому величию» — сначала он дал признательные показания, и его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Затем прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела. Мосгорсуд отменил приговор. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.

По делу «Нового величия» всего проходили десять человек. Они обвинялись в создании экстремистского сообщества. 6 августа суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия». Руслан Костыленков получил семь лет колонии. Петра Карамзина приговорили к шести с половиной годам заключения, Вячеслава Крюкова к шести годам. Еще четверо получили условные сроки: Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — по шесть лет, Максим Рощин — шесть с половиной лет, Анна Павликова — четыре года.