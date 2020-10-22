«Единая Россия» составила первый список перспективных одномандатников

В числе тех, кто, как считают в «Единой России», имеет высокие шансы на переизбрание, — лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов, замсекретаря генсовета партии, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, первый замглавы фракции Адальби Шхагошев, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, замглавы комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.
Также в число перспективных одномандатников вошли депутаты Александр Авдеев, Виктор Дзюба, биатлонист Антон Шипулин, хоккеист Владислав Третьяк, Олег Морозов, Иван Квитка, Александр Козловский и представитель Санкт-Петербурга Виталий Милонов.
По итогам выборов в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» провела 203 одномандатника из 207 выдвинутых. В 18 округах партия не выставляла своих кандидатов.