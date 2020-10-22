Более 400 уголовных дел возбудили в Белоруссии против демонстрантов

Более 400 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с акциями протеста, сообщил официальный представитель генпрокуратуры страны Дмитрий Брылев.

«С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, в связи с сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотруднику милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством», — цитирует его «Интерфакс».

Более 40 уголовных дел уже направлено в суды. Ряд лиц уже осуждены, в том числе к лишению свободы. «Государственные обвинители с учетом обстоятельств преступлений ориентируют суды на вынесение максимально суровых мер наказания», — отметил Брылев.

Прибывший в Минск директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об очевидном влиянии извне на ситуацию в Белоруссии.

«Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть», — цитирует Нарышкина БЕЛТА.

Протесты в Белоруссии не утихают с августа, когда официально победителем президентских выборов признали Александра Лукашенко.