Мосгорсуд взыскал в пользу экс-фигуранта «московского дела» Абаничева 150 тысяч рублей

Московский городской суд взыскал в пользу Сергея Абаничева 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Таким образом, суд отменил решение Тверского райсуда, который в марте отказал в компенсации морального вреда. Абаничев требовал взыскать в качестве компенсации морального вреда 500 тыс. руб.

Сергея Абаничева обвиняли в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, он бросил «банкой в полицейского». В свою очередь, молодой человек отмечал, что бросил бумажный стакан и «мог намусорить, а не нанести какой-то вред сотрудникам». Дело в отношении Абаничева прекратили 3 сентября 2019 года — во время следствия он находился в СИЗО.