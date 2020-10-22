В Минске готовят провластный митинг бюджетников

Бюджетников и работников предприятий со всей Белоруссии созывают в Минск на субботний и воскресный провластные митинги. Некоторым обещают премию или отгулы, а кому-то угрожают увольнением, непродлением контракта или лишением премии при отказе, пишет TUT.BY. Место и время сбора не разглашаются, в некоторых случаях людей (в основном минчан) просят «быть наготове, чтобы выйти на несколько часов».

Несколько источников издания сообщают, что на воскресном митинге планируется выступление Александра Лукашенко.

Свозить людей намерены как автобусами, так и поездами. Дополнительные составы собираются пустить из областных центров, этих поездов не будет в расписании, а пускать в них собираются по списку.

13 октября Светлана Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко: президент должен до 25 октября объявить об уходе, иначе 26 октября начнется национальная забастовка.