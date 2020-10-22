Андрей Волна: Кто переживет пандемию

У нас есть больницы (их мало), где есть ВСЕ.

У нас есть больницы, где кое-что есть (их много).

У нас есть больницы, где нет НИЧЕГО.

Еще «на первой волне» мы, врачи (не все), говорили: серьезные меры очень важны. Это позволит «растянуть» эпидемию во времени, обеспечить плавное, не одномоментное поступление пациентов. При этом, конечно, все думали о дорогих аппаратах ИВЛ. Те, же из нас, что «в теме», понимали, что речь идет о том, что много проще. А именно - о койках с подводом электричества и кислорода. Об элементарном речь идет.

Просто нужно знать нашу систему изнутри. И понимать, что есть больницы, где нет НИЧЕГО. Даже кислорода нет.

Многие не сообразили.

Так вот. Москва - пережила и переживет. С потерями, но переживет. Просто потому, что в Москве есть все или почти все. Но, не вся страна - Москва.

Пишут, что в Ростове умерло одномоментно 13 пациентов. Умерли... из-за отсутствия кислорода. Минздрав начал экстренную проверку. Даже Песков сказал об этом.

А вот местные поставщики кислорода (ссылка в первом комментарии) подтверждают эту информацию практически.

Вот так.

Не дорогостоящих аппаратов нет. Не лекарств разных. Кислорода копеечного нет.

Будьте осторожны!

PS. Обещал не уговаривать больше людей соблюдать элементарные правила. Не смог. Просто далеко не все понимают, с чем столкнутся в случае болезни. Жаль.

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