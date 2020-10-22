Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».



Заявление о предоставлении ВНЖ в миграционные службы было подано еще в апреле. «Столь длительное рассмотрение нашего обращения мы увязываем с определенными трудностями в работе госорганов, вызванными ограничениями из-за пандемии», — сказал Кучерена.

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После публикации этих данных он бежал в Гонконг, а затем в Москву. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и хищении госсобственности.