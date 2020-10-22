Conflict Intelligence Team рассказала о сирийских наемниках Азербайджана в Карабахе

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team на основе открытых источников утверждает, что в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвуют наемники из Сирии.

За время конфликта в интернете появилось несколько видео, зачастую выложенных самими предполагаемыми наемниками. На видео слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана без знаков различия и бронежилеты в другом камуфляже, используемые Сухопутными войсками страны, пишет CIT. Пользователям соцсетей удалось геолоцировать эти видео, подтвердив, что они сняты действительно как на территории, подконтрольной властям Азербайджана, так и на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, которые были заняты азербайджанскими силами. В частности, сирийцы присутствуют в южной части линии фронта, где шли тяжелые бои за населенный пункт Гадрут.

Наемники, которые воюют в Нагорном Карабахе, полностью или практически полностью набраны на северо-западе Сирии, говорится в расследовании. Помимо местных жителей, там проживает множество беженцев из районов страны, подконтрольных Дамаску. Эти территории полностью или частично контролируются турецкими войсками.

Власти Азербайджана и Турции неоднократно отрицали, что используют в Карабахе наемников из Сирии.