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Дмитрия Гудкова вызвали в Центр по противодействию экстремизму

22.10.2020

Политика Дмитрия Гудкова вызвали на опрос в Центр по противодействию экстремизму.

«Вот и по мою душу пришел центр «Э». Кинули в ящик настоятельное приглашение на «опрос», — написал Гудков в Telegram. 

Из телефонного разговора с полицейским он выяснил, что разговор пойдет «про публикации в интернете».

Сам политик связывает вызов с предвыборным давлением. «Конечно, выборы Госдумы приближаются, какие-то публикации [не понравились], какие — не сказали», — сообщил Гудков «Открытым медиа».

Он считает, что придраться могли к чему угодно, но это не остановит его подготовку к кампании по выборам Госдумы в 2021 году: «Конечно, буду выдвигаться. Я продолжаю работать как работал, буду готовиться к выборам». 

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