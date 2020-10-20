Главное в политике за 20 октября

РОССИЯ И МИР

• В МИД России бездоказательными назвали обвинения США в адрес российских спецслужб о совершении кибератак.

• Ранее власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в Америке, энергосистемы Украины, участников президентских выборов во Франции, лаборатории Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге.

• США расширили санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» — ограничения теперь будут применяться к компаниям, которые предоставляют услуги, мощности или финансирование для «улучшения или установки оборудования» судов, которые будут продолжать строительство трубопровода.

• Украина начинает строительство двух военно-морских баз «для защиты черноморского региона», сообщил президент Владимир Зеленский.

• Россия согласилась с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов для продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

СУД

• Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца — его приговорили ранее к двум годам колонии за то, что дернул за руку полицейского.

• Без изменения приговор оставили семерым фигурантам дела «Сети»*, которых приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии.

• «Месяц бессмысленного суда с ожидаемым результатом. Бессмысленного — потому что тройке военных судей, сидевших в закрытом городе Власиха, приговор был известен с самого начала, — отмечает политик Дмитрий Гудков. — Вы должны понять хотя бы одно: вас в любой момент могут схватить, увезти в неизвестном направлении, месяцами убивать в камере, заразить там туберкулезом, а потом запереть в ней на следующую половину жизни. И «судьи» закроют глаза на все, и шансов на справедливость не будет».

• Евгений Пригожин через суд требует с Леонида Волкова 5 млн рублей за высказывание о причастности бизнесмена к гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

ПОЛИТИКА

• Минюст возобновил деятельность партии «Гражданская инициатива» — ранее из нее вышел Дмитрий Гудков, который вместе с Ксенией Собчак планировал создать на ее базе новую Партию перемен.

БЕЛОРУССИЯ

• Экстремистскими признал суд в Минске telegram канал NEXTA-Live и логотип NEXTA — ресурс активно освещает протесты в Белоруссии, его аудитория составляет более 1,9 млн человек.

• Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

• Срок до 25 октября для перехода на сторону народа дала силовикам лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.