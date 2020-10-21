19 членов СПЧ призвали Путина отклонить поправки об особом мнении судей КС

Отклонить поправки о запрете на критику решений Конституционного суда со стороны самих судей и отказе им в праве на особое мнение Владимира Путина призвали несколько членов президентского Совета по правам человека.

«Утрата права на публичное выражение особого мнения судьи Конституционного Суда, усугубляемая запретом на критику в какой-либо форме решений Конституционного Суда, также существенно ограничивает независимость и самостоятельность судей, гласность судопроизводства, без которых немыслимо правосудие. Принятие указанных поправок создает условия для подрыва и без того низкого доверия к суду со стороны гражданского общества», — отмечается в заявлении, под которым подписались 19 членов СПЧ.

21 октября депутаты во втором чтении приняли поправки, допускающие избрание главы КС не из числа судей, а также запрещающие судьям публично выражать свое особое мнение и критиковать решения суда.