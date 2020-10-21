Пашинян призвал армян к оружию

Карабахский вопрос, по крайней мере, на этом этапе не имеет дипломатического решения, заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, все надежды, предложения, размышления о том, что надо найти дипломатическое решение, можно считать законченными, передает News.am.

«Мы много раз говорили, что готовы решить этот вопрос путем взаимных компромиссов. А взаимный компромисс означает, что поставленную тобой планку нужно где-то опустить ради решения, но при этом и твой оппонент должен сделать то же самое. Но практика показала, и это реальность, что все приемлемое для армянской стороны в рамках этой логики больше неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что вообще бессмысленно говорить о каком-либо дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе», — заявил Пашинян.

По его словам, задача Армении — борьба до конца: «Бороться за права нашего народа означает одно — надо взять оружие и посвятить себя делу защиты права Родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения».

Премьер обратился с призывом ко всем мэрам, главам сельских администрацией, руководителям госорганов и органов местного самоуправления: «Вы должны взять на себя это самое лидерство, сформировать отряды добровольцев, которые и возьмутся за дело защиты прав армянского народа. Эти отряды должны быть в распоряжении начальника Генштаба <…> Надо встать рядом с ними, потому что многие, стоящие рядом с ними, погибли во имя Родины. Кто должен встать? Все мы должны встать. Именно ты тот человек, который сегодня должен встать со своего места, взять оружие, встать рядом с нашими героическими парнями и добиться победы, что является нашей целью».Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября, стороны ввели военное положение. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга.