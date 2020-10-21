Процесс по делу Юлии Галяминой отложили из-за невозможности обеспечить открытость суда

Ограничения, введенные в судах из-за коронавируса, стали причиной переноса заседания по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье.

«В связи с ситуацией с коронавирусом и невозможностью обеспечить открытость судебного процесса, рассмотрение дела отложили до 3 ноября», — сообщила она в Telegram.

Про перенос заседание на 3 ноября. pic.twitter.com/KzSnJNi9kt — Юлия Галямина (@galiamina) October 21, 2020

31 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Галяминой. Ей вменили неоднократное нарушение порядка проведения митинга.