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Процесс по делу Юлии Галяминой отложили из-за невозможности обеспечить открытость суда

21.10.2020

Ограничения, введенные в судах из-за коронавируса, стали причиной переноса заседания по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье.

«В связи с ситуацией с коронавирусом и невозможностью обеспечить открытость судебного процесса, рассмотрение дела отложили до 3 ноября», — сообщила она в Telegram.



31 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Галяминой. Ей вменили неоднократное нарушение порядка проведения митинга. 

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