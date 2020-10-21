Юлия Галямина: Меня судят за мечту

Меня судят за мечту. За мечту о лучшей жизни для моих сограждан. Я как депутат, который много общается со своими избирателями, как политик, который много ездит по регионам, знаю, что именно нужно людям прежде всего: жить комфортно, в достатке, не опасаться за свое будущее и будущее своих детей, знать, что можно найти защиту в судах, доверять тем, кто обладает властными полномочиями, а не бояться их.

Но маленький и не очень здоровый мужчина, который стоит за моим преследованием, мечтает совсем о другом… Владимир Путин мечтает о продолжении своей личной власти и дальнейшего обогащения своих друзей и подчиненных, которые выполняют его приказы. А это означает бедность и бедствия для всех остальных, для граждан России.

Когда один и тот же властолюбец десятки лет находится на вершине, когда он сосредоточил в своих руках максимум власти и не готов ее отдавать, это значит, что интересы всех остальных людей в стране просто не представлены.

Я уверена, что жизнь людей станет богаче и безопасней, только когда каждый человек в нашей стране будет иметь своего представителя, который будет защищать его интересы во власти, когда разные группы людей смогут чувствовать, что их позиции кто-то отстаивает и это настоящий живой, искренний политик, который всегда рядом. Когда у этих представителей на местах, которые много общаются с людьми и знают, как им помочь, будет достаточно полномочий и ресурсов делать жизнь своих избирателей лучше. Только тогда жизнь станет такой — о какой мечтают миллионы россиян.

Но именно за приближение этой России мечты — России процветания и защищенности меня и судят. Потому что борьба против поправок, продлевающих бесконечно власть маленького, больного человечка в бункере, отстаивание политического представительства, помощь многим активным людям стать настоящими живыми политиками, требование сделать богатыми села, города и регионы — это борьба за процветание и защищённость каждого человека.

Пожилой нездоровый мужчина не просто преследует пугающую его женщину! В моем лице он преследует всех женщин и матерей, которые хотят лучшего будущего для своих детей. Он преследует всех тех, кто хочет иметь своих представителей во власти, чтобы жить в достатке и защищено.

Именно поэтому я не могу просто смириться с этим преследованием. Каким бы ни был приговор, я планирую принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году. Госдума — это важный инструмент для реализации нашей общей мечты о безопасности и процветании всех граждан России. Я буду участвовать в кампании до самой последней возможности. И уверена, что мои избиратели в 198 округе поддержат меня, как поддержали в 2019 году.

И если все же Путин и его соучастники помешают попасть в избирательный бюллетень, я войду в коалицию с другим кандидатом, который разделяет нашу мечту. Сейчас о своем участии выборах по моему округу заявил Иван Жданов. Уверена, что он может работать для улучшения жизни наших избирателей и каждого гражданина России. Но если он также не пройдет заградительный фильтр, мы найдем другого кандидата. В любом случае в моем округе депутатом не будет тот, кто играет на стороне маленького человечка из бункера, а будет тот, кто готов работать ради процветания и защищённости каждого человека.

Источник