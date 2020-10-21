Российские врачи выбрали оптимальную, по их мнению, модель борьбы с COVID-19

Большинство респондентов профессиональной закрытой соцсети для медиков «Врачи РФ» сочли шведскую модель борьбы с коронавирусом наиболее дальновидной. За нее проголосвали 33% пользователей, принявших участие в опросе, пишет VTimes. Шведская модель предполагает добровольное тестирование и указание контактов, а также сохранение режима работы большинства предприятий.

31% проголосовал за вьетнамскую модель. В этой стране было введено двукратное тестирование прибывающих в страну и жесткие меры изоляции ковид-положительных.

За китайскую модель, предполагающую массовое тестирование, изоляцию ковид-положительных и профилактический перевод населения на «удаленку», проголосовало 29%.

Российскую модель с ее добровольным тестированием, принудительным мониторингом положительных и добровольно-рекомендательным переводом населения на удаленный режим работы поддержали 18% опрошенных.

По мнению опрошенных врачей, в текущих условиях в первую очередь важно обеспечить доступность лекарств и средств защиты в клиниках и аптеках. Медики также считают, что СМИ должны перестать нагнетать панику, а население и предприниматели должны получить безвозмездную помощь.