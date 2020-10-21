Тихановская объявила о гарантиях поддержавшим национальную забастовку

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обещает гарантии для тех, кто поддержит национальную забастовку в случае невыполнения ультиматума, предъявленного ранее Александру Лукашенко.

«Мы объявили Народный ультиматум — и если его условия не будут исполнены, 26 октября я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональному страйку <…> Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране, мы исполним следующие гарантии: все штрафы за неуплату коммунальных платежей будут аннулированы; все судимости и административные штрафы, которые вменял вам режим, будут аннулированы; если вам пришлось оплатить эти поборы и есть подтверждающий это документ — государство компенсирует их; все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги; все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии», — говорится в заявлении Тихановской.

По ее словам, принять участие в забастовке можно разными способами: не приходить на работу и учебу, выходить на марши, закрыть свои заведения и офисы, перестать пользоваться госуслугами и сотрудничать с госсервисами, снять все деньги со счетов банков.

13 октября Светлана Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко: президент должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться, все политзаключенные должны быть освобождены. Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, 26 октября начнется национальная забастовка.