«Левада-центр»: президентская кампания в США мало интересует россиян

Интерес к предвыборной гонке в США среди россиян в этом году заметно ниже, чем четыре года назад, показал опрос «Левада-центра». К октябрю 2016-го о ней были в курсе 91% россиян, а в сентябре 2020-го лишь 62%. Внимательно следят за ней 11% против 15% в 2016-м, а ничего не знают вчетверо больше: 36% против 9%, приводят данные исследования «Открытые медиа».

«В целом у нас никто не разбирается в том, что происходит в Америке, за исключением нескольких процентов ангажированной публики», — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков.

При этом респонденты предпочитают, чтобы победу на выборах в США одержал действующий президент Дональд Трамп: 16% выступают за него, а за его соперника Джо Байдена — 10%. Среди тех, кто внимательно следит за выборами, симпатии к Трампу еще существеннее. За него выступают 39%, а за Байдена 13%.

По мнению Гудкова, симпатия к Трампу со стороны россиян объясняется некоторой инерцией с выборов 2016 года, когда пропаганда активно раскручивала и поднимала Трампа и «поливала» его тогдашнюю конкурентку Хиллари Клинтон. Четыре года назад преобладание сторонников Трампа в России было еще заметнее: в октябре 2016-го, по опросу «Левада-центра», за Трампа было 38%, а за его соперницу 9% респондентов. Гудков отмечает, что Трамп и сейчас чаще появляется на экранах телевизоров, а комментарии к его действиям нейтральны и осторожны «поскольку кремлевская пропаганда понимает, что Байден был бы худшим вариантом, нежели Трамп».