Close

В МИД заявили об изъятии ФРГ важных данных из доклада ОЗХО об отравлении Навального

21.10.2020

Из отчета Организации по запрещению химического оружия об отравлении Алексея Навального изъяли ключевые сведения, которые нужны для завершения проверки и возможного возбуждения уголовного дела, заявляют в МИД России.

«Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ <…> Без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с А.Навальным в Томске», — говорится в заявлении МИД. 

Ранее специалисты ОЗХО нашли в анализах Навального следы вещества из группы «Новичок». Германия передала этот доклад всем странам-участницам ОЗХО. В России продолжают отрицать факт отравления политика.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.