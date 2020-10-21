В возрасте 69 лет ушел из жизни протоиерей Дмитрий Смирнов. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Смирнов был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Он неоднократно делал заявления, которые вызывали общественный резонанс, напоминает Znak.com. Например, Смирнов высказывался о бесполезности образования для девочек и предлагал им готовиться к материнству, а не ходить в школу. Кроме того, он называл женщин, живущих с мужчинами в гражданском браке, «бесплатными проститутками». Также протоиерей заявлял, что наука «валяет дурака», придерживаясь теории Дарвина.