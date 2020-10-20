Минюст возобновил деятельность партии «Гражданская инициатива»

Министерство юстиции возобновило деятельность партии «Гражданская инициатива», сообщил ее председатель Андрей Нечаев, опубликовав в Twitter распоряжение ведомства.

«Минюст, похоже, решил, что проще нас выпустить на свободу, чем изобретать все более изощренные придирки и получить протестные акции. Приостановка деятельности снята, новый устав зарегистрирован. Приостановка лишила нас участия в выборах в этом году, но мы точно пойдем на новые выборы», — написал он в Facebook.

Политик Дмитрий Гудков отмечает, что Минюст сдался после его выхода из партии. «В марте я вышел из партии, в АП выждали полгода — точно вышел, не вернется, нет? — выдохнули и разрешили партии жить дальше», — пишет он.

«В связи с новостью о возобновлении деятельности партии «Гражданская инициатива» у меня только один вопрос, — отмечает политолог Александр Пожалов. — Кого из умеренных оппозиционеров новой волны нам предложат от этой партии на кампанию в Госдуму в 2021 году, если урбанисты Максима Каца и крабы Ксении Собчак там уже побывали? Неужели самого Юрия Дудя?»

«Гражданская инициатива» была создана в 2013 году. В декабре 2017 года партия выдвинула кандидатом в президенты Ксению Собчак. В марте 2018 года она вместе с Дмитрием Гудковым объявила о создании на базе «Гражданской инициативы» новой Партии перемен. Минюст несколько раз отказывал партии в перерегистрации, а Гудкову — в утверждении председателем. В январе 2020 года Верховный суд по иску Минюста приостановил деятельность «Гражданской инициативы» на три месяца.

