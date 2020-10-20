В МИД России отвергли обвинения США в кибератаках

В МИД назвали бездоказательными обвинения США в совершении кибератак российскими спецслужбами.

«Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о «причастности» нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в Интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне. Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в самый разгар предвыборной президентской кампании».

Ранее власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в Америке, энергосистемы Украины, участников президентских выборов 2017 года во Франции и Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Хакеров и их сообщников обвинили также в кибератаках на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.