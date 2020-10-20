США расширили санкции против «Северного потока — 2»

США ввели дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Как пишет Forbes со ссылкой на Госдепартамент США, ограничения теперь будут применяться к компаниям, которые предоставляют услуги, мощности или финансирование для «улучшения или установки оборудования» судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить использование своих энергоресурсов для целей принуждения. Россия использует свои трубопроводы для создания национальной и региональной зависимости от своих поставок, используя ее для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабляя европейскую безопасность, а также национальную безопасность и зарубежные интересы США», — говорится в сообщении Госдепартамента.

США ввели санкции против «Северного потока — 2» в конце 2019 года. После этого европейские подрядчики «Газпрома», которые занимались укладкой трубопровода, прекратили работу и отозвали суда. Российские власти заявили, что Россия способна самостоятельно достроить газопровод.

