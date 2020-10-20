В Белоруссии экстремистским признали telegram-канал Nexta live и его логотип

По решению суда в Минске telegram‑канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами.

«Решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», — пишет госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Дело в суде рассматривалось по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

NEXTA-Live активно освещает протесты в Белоруссии. Редакция канала находится в Польше, его аудитория — более 1,9 млн человек.

«Так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», — прокомментировали решение суда в редакции канала.