Суд удовлетворил ходатайство Данилы Беглеца об УДО

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Если прокуратура не обжалует сегодняшнее решение, Данил выйдет на свободу через 10 дней. Завтра решение суда заберут представители администрации колонии, рассказал Соловьев.

Администрация колонии-поселения, в которой Беглец отбывает наказание и прокуратура были против УДО. «Осужденный Беглец за весь период отбывания наказания характеризуется нестабильностью поведения. Администрация учреждения считает, что условно-досрочное освобождение является преждевременным», — говорится в характеристике. В документе отмечается, что с 14 августа Беглец состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и других сотрудников правоохранительных органов.

3 сентября 2019 года Данил Беглец был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти. Позднее Второй кассационный суд изменил место отбывания наказания на колонию-поселение. По версии обвинения, во время акции 27 июля 2019 года Беглец схватил полицейского за запястье и «сильно сдавив, отдернул в сторону». В суде он признал свою вину и просил следствие рассмотреть дело в особом порядке.