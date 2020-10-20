Россия согласилась заморозить ядерный арсенал ради продления СНВ-3

Россия согласилась с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов для продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений еще на год.
«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — сообщили в МИД.16 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что договор СНВ-3 нужно продлить хотя бы на год, без всяких условий. В МИД говорят, что так и не получили от США ответа на это предложение.
13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Вашингтон готов продлить СНВ-3 с условием, что в Москве согласятся на ограничение или заморозку ядерного арсенала.