Зеленский сообщил о строительстве двух военно-морских баз

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, заявил, что бюджет на армию в 2020 году стал крупнейшим в истории страны. Говоря о модернизации вооруженных сил, он сообщил, что начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты черноморского региона», передает News24.

«Мы строим украинскую армию, которая сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда», — сказал Зеленский, добавив, что «те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность».

8 октября в Офисе президента Украины сообщили, что Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы страны современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях, напоминает «Интерфакс».