Дмитрий Гудков: Месяц бессмысленного суда

Приговор по делу «Сети»* оставлен без изменений. Месяц бессмысленного суда с ожидаемым результатом.



Бессмысленного – потому что тройке военных судей, сидевших в закрытом городе Власиха, приговор был известен с самого начала.



Пытки? – Какие пытки, не будем о них слушать.



Фальсификация доказательств, появление «террористических документов» на компьютерах уже после изъятия их следователем и за авторством этого следователя (там есть его имя, в названии файла!)? – Неинтересно.



Подброс оружия, свидетельские показания? – Кому это нужно.



А вот приговоры (до 18 лет колонии!) – нужны. Чтобы никакой молодой человек даже и подумать не мог, что в России что-то устроено неправильно. Чтобы не обсуждали, не мечтали о том, что однажды здесь можно будет зажить иначе.



Вы можете не знать, кого и как пытали, приставляли к телу электроды и угрожали изнасилованием. Но должны понять хотя бы одно: вас в любой момент могут схватить, увезти в неизвестном направлении, месяцами убивать в камере, заразить там туберкулезом, а потом запереть в ней на следующую половину жизни. И «судьи» закроют глаза на все, и шансов на справедливость не будет.



Вот, о чем дело «Сети»*. Не о статьях «Медузы» и не о левых взглядах: оно о нас, о каждом. О бесправии человека в России.



И если очередному майору понадобятся новые погоны, то доказательством вашей вины станет список покупок в магазине: именно его в деле «Сети»* объявили уставом террористической организации.



При полном согласии и молчании 99,9% населения страны. Это же не их список покупок.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.

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