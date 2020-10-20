Суд оставил без изменений приговор по «пензенскому делу»

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор семерым фигурантам дела запрещенной и признанной в России террористической организации «Сеть», которых приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии. Как сообщает «МБХ медиа», адвокаты заявили, что будут обжаловать решение.

Защита требовала отменить приговор, так как он составлен с ошибками, не подкреплен доказательствами, а некоторые доказательства были получены с нарушениями, в том числе с помощью пыток. Также адвокаты указали на проведение обысков с нарушением и присутствие недопустимых свидетелей — силовиков, которые могут быть заинтересованы в исходе дела.

Ранее Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет колонии строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет строго режима, Максим Иванкин — 13 лет строго режима, Михаил Кульков — 10 лет строгого режима, Василий Куксов — 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет колонии общего режима. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе.