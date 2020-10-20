Ирландия первой в ЕС вводит повторный карантин

Ирландия станет первой страной ЕС, которая вернется к карантину из-за коронавируса. С полуночи среды, закроются все второстепенные предприятия розничной торговли, а бары и рестораны смогут продавать еду только на вынос или предлагать услуги доставки, сообщает AFP. Жителям предписано ограничить контакты семейным кругом. Передвигаться разрешено лишь в радиусе ряти километров от дома.

С 23 октября вводится всеобщий карантин В Уэльсе, административно-политической части Соединенного Королевства, передает Euronews. Новые меры подразумевают закрытие всех увеселительных заведений, и непродовольственных магазинов, отмену занятий в школах. Запрещаются собрания людей, не проживающих друг с другом под одной крышей.

В Словении с сегодняшнего дня вводится комендантский час. «После 21:00 никто не должен находиться на улице, или в любом общественном месте. За ситуацией будут следить полиция или представители органов здравоохранения. Нарушителей комендантского часа ждут штрафы», — предупредил министр внутренних дел страны Алеш Хойс.