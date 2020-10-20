Виталия Шклярова отпустили под подписку о невыезде

В Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Антон Гашинский.

«Виталий был под домашним арестом. Вчера, когда у меня была встреча с Виталием, мы написали ходатайство о том, чтобы его отпустили к маме, чтобы он мог ухаживать за мамой и помогать ей в лечении, потому что мама тяжело больна. И вот вчера вечером ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, и он находится сейчас с мамой», — сказал адвокат, добавив, что меру пресечения изменил Следственный комитет.

Ранее Шклярова отпустили из СИЗО под домашний арест.

Его задержали 29 июля в Гомеле, а затем арестовали, обвинив по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог подчеркивал, что не собирался помогать кому-либо на президентских выборах Белоруссии, а в страну приехал навестить мать. 10 октября Шкляров как и ряд арестованных оппозиционеров оказался на встрече с президентом Александром Лукашенко, после которой некоторых перевели под домашний арест.