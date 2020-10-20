Пригожин подал иск к Волкову из-за его высказываний о причастности бизнесмена к гибели журналистов в ЦАР

Евгений Пригожин через суд требует с Леонида Волкова 5 млн рублей за высказывание о причастности бизнесмена к гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Как утверждается в иске, Волков назвал Пригожина «особо опасным преступником», который организовал убийство журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году.

Ранее юристы Пригожина сообщили, что подают иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову и Владимиру Милову, а также к журналисту Максиму Шевченко.

Причиной иска к Навальному стал его твит, в котором он называет Пригожина «ворюгой», заработавшим состояние «на поставках тухлятины в детские сады и школы». Соболь, по мнению Пригожина, должна опровергнуть утверждение из интервью изданию Znak.com о том, что он — «сумасшедший от безнаказанности придурок из 90-х», который «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета».

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике. Они приехали в страну для расследования ЧВК «Вагнер», которую СМИ связывают с Пригожиным.