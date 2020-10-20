Ушла из жизни артистка Ирина Скобцева

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука. Ей было 93 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора Art Pictures Studio Марию Далакян.

Скобцева окончила истфак МГУ по специальности искусствоведение, играла в студенческом театре. Затем окончила Школу-студию МХАТ, курс Александра Карева.

В кино она дебютировала в 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича «Отелло». Всего она снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Известны ее роли в лентах «Я шагаю по Москве», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания», «Война и мир» и других.

Ирина Скобцева — кавалер ордена Дружбы, ордена Почета и лауреат почетного приза Кинотавра «за трепетность таланта и чарующую женственность» (2018 год).