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Тихановская назвала силовикам дедлайн перехода на сторону народа

20.10.2020

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала силовикам срок до 25 октября для перехода на сторону народа. Ранее этот срок она озвучила и Александру Лукашенко для его ухода от власти.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого. Режим знает, что умирает — и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней», — заявила Тихановская. 

Бывший кандидат в президенты Белоруссии сейчас находится в Польше.

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