Для возбуждения дела на главу штаба Навального архангельская полиция завербовала волонтера штаба

В Архангельске сотрудники Центра «Э» использовали волонтера местного штаба Навального Алексея Дурынина для сбора доказательств против координатора штаба Андрея Боровикова. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на протокол допроса Дурынина.

Дело против Боровикова возбудили в марте из-за клипа группы Rammstein на песню Pussy, который он добавил к себе во «ВКонтакте» в январе 2014 года. В начале октября ему предъявили обвинение в обороте порнографии в интернете.

Дурынин сообщил на допросе, что начал помогать штабу с продвижением в соцсетях в августе 2019 года, но позже «разочаровался» и решил написать на Боровикова заявление в полицию из-за клипа Rammstein. По словам Дурынина, тогда он рассказал пригласившему его к себе в кабинет «начальнику центра по противодействию экстремизму» о работе штаба и клипе, а 13 февраля, когда Боровиков позвал его в офис штаба, вновь пришел в Центр «Э», где ему на одежде закрепили звукозаписывающее оборудование.

Вечером Дурынин спрашивал у Боровикова, «не боится ли он последствий» из-за публикации клипа, на что Боровиков отвечал: «То что он подпадет под порнографию? <..> Менты, наверное, его не нашли, потому что он без названия… Смешно было бы, если бы по мне возбудили дело за порнографию». После этого Боровиков посмотрел клип и со словами «Эх Рамштайн, я предал вас» удалил его.