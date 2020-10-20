Мэрия Москвы хочет следить за пассажирами через их смартфоны

Власти Москвы потратят 155 млн рублей на систему мониторинга пассажиропотока: на остановках общественного транспорта разместят 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств и отслеживать по ним движение пешеходов. Как пишет «КоммерсантЪ», система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м.

Система должна формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока.

Техзадание проекта не предусматривает получение персонифицированных данных, обещают в чиновники.