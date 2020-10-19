США обвинили сотрудников российской разведки в ряде кибератак

Власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в Америке, энергосистемы Украины, участников президентских выборов 2017 года во Франции и Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.



Согласно данным минюста США, судебные власти Питтсбурга также обвинили хакеров и их сообщников в кибератаках на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года, передает «Интерфакс». Обе эти организации занимались расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В США говорят, что все шесть фигурантов дела — сотрудники российской разведки, применявшие вирус NotPetya. Они служат в том же подразделении российской военной разведки, которое, по мнению Вашингтона, пыталось повлиять на выборы 2016 года в США. Среди обвиняемых Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.