Главное в политике за 16 октября

ГЛАВНОЕ

• Инакомыслящих начали искать в вузах — прокуратура требует от РАНХиГС предоставить информацию о фактах сотрудничества с иностранными НКО, о студентах, участвующих в акциях протеста, о статьях, обзорах, научных исследованиях, которые дискредитируют руководство страны и проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, содержат «тенденциозные оценки социально-экономического развития России».

• «Прокуратура пытается заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников. То есть фактически подталкивает вузы к превышению их полномочий и наделяет несвойственными функциями карательных органов», — считают в профсоюзе «Университетская солидарность».

• Студенты РАНХиГС говорят, что им грозят отчислением «за оппозиционную деятельность и высказывания, которые порочат честь академии».

• «Возмутительный факт подобных запросов — прямой повод для забастовки и блокирования «нормального учебного процесса», когда все заняты своим «маленьким делом» и, разумеется, «ничего личного», — пишет профессор ВШЭ Ян Левченко. — Может, система и тонет, но она намерена и все прочее утащить за собой, накрепко привязав все социальные институты к корпусу своей ржавой подлодки. Остается выражение воли университетского сообщества, то есть легальное сопротивление. Это касается всех, потому что теперь все «мы лед под ногами майора».

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексея Навального отравили, чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить покинуть страну», пришли к выводу спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, пишет The Guardian. Занимались этим сотрудники Второй службы ФСБ.

• «Ну да, цель была не убить, а просто нервы пощекотать, видимо. Что может быть безобиднее, чем отравление «Новичком», — сомневается в целях спецслужбы, озвученных газетой пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

ЭПИДЕМИЯ

• Московские СИЗО переводят на карантин — прием в них будет приостановлен с 19 октября, также под запрет попадают краткосрочные свидания, прием передач, доступ членов ОНК.

• ФАС согласовала предельную отпускную цену на фавипиравир — лекарственный препарат для лечения COVID-19. В Москве максимальная стоимость препарата в рознице может составить 6 875 руб.

• В Госдуме от 30 до 40 депутатов болеют COVID-19 — этим объясняется недавнее решение резко изменить график работы парламента.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Прирост населения правительство России ожидает только в 2030 году, а за 2020–2024 годы число жителей может уменьшиться на 1,2 млн.

• Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли — сегодня компании объявили о срыве сделки по покупке банка IT-гигантом.

• Росстат объявил о кардинальном пересмотре статистики промышленного производства за 2020 год и представил полностью обновленные данные. «Вы удивитесь, они стали существенно лучше первоначальных», — пишет экономист Андрей Нечаев.

РОССИЯ И МИР

• Продлить с США Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений нужно «хотя бы на год», без всяких условий, заявил президент России Владимир Путин и поручил МИДу «получить от них [США] хоть какой-то внятный ответ» на это предложение.

• Швейцария ввела санкции против российских физических и юридических лиц за строительство Крымского моста.