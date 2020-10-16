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#Главное в политике

Главное в политике за 16 октября

16.10.2020

За инакомыслящими идут в вузы

ГЛАВНОЕ

• Инакомыслящих начали искать в вузах — прокуратура требует от РАНХиГС предоставить информацию о фактах сотрудничества с иностранными НКО, о студентах, участвующих в акциях протеста, о статьях, обзорах, научных исследованиях, которые дискредитируют руководство страны и проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, содержат «тенденциозные оценки социально-экономического развития России». 

• «Прокуратура пытается заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников. То есть фактически подталкивает вузы к превышению их полномочий и наделяет несвойственными функциями карательных органов», — считают в профсоюзе «Университетская солидарность». 

• Студенты РАНХиГС говорят, что им грозят отчислением «за оппозиционную деятельность и высказывания, которые порочат честь академии». 

• «Возмутительный факт подобных запросов — прямой повод для забастовки и блокирования «нормального учебного процесса», когда все заняты своим «маленьким делом» и, разумеется, «ничего личного», — пишет профессор ВШЭ Ян Левченко. — Может, система и тонет, но она намерена и все прочее утащить за собой, накрепко привязав все социальные институты к корпусу своей ржавой подлодки. Остается выражение воли университетского сообщества, то есть легальное сопротивление. Это касается всех, потому что теперь все «мы лед под ногами майора». 

НАВАЛЬНЫЙ

Алексея Навального отравили, чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить покинуть страну», пришли к выводу спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, пишет The Guardian. Занимались этим сотрудники Второй службы ФСБ. 

• «Ну да, цель была не убить, а просто нервы пощекотать, видимо. Что может быть безобиднее, чем отравление «Новичком», — сомневается в целях спецслужбы, озвученных газетой пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш

ЭПИДЕМИЯ

• Московские СИЗО переводят на карантин — прием в них будет приостановлен с 19 октября, также под запрет попадают краткосрочные свидания, прием передач, доступ членов ОНК. 

• ФАС согласовала предельную отпускную цену на фавипиравир — лекарственный препарат для лечения COVID-19. В Москве максимальная стоимость препарата в рознице может составить 6 875 руб

• В Госдуме от 30 до 40 депутатов болеют COVID-19 — этим объясняется недавнее решение резко изменить график работы парламента. 

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Прирост населения правительство России ожидает только в 2030 году, а за 2020–2024 годы число жителей может уменьшиться на 1,2 млн. 

• Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли — сегодня компании объявили о срыве сделки по покупке банка IT-гигантом. 

• Росстат объявил о кардинальном пересмотре статистики промышленного производства за 2020 год и представил полностью обновленные данные. «Вы удивитесь, они стали существенно лучше первоначальных», — пишет экономист Андрей Нечаев

РОССИЯ И МИР

• Продлить с США Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений нужно «хотя бы на год», без всяких условий, заявил президент России Владимир Путин и поручил МИДу «получить от них [США] хоть какой-то внятный ответ» на это предложение. 

• Швейцария ввела санкции против российских физических и юридических лиц за строительство Крымского моста. 

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