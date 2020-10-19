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Из СИЗО выпустили члена президиума КС белорусской оппозиции Лилию Власову

19.10.2020

Под домашний арест из СИЗО перевели члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову. Об этом сообщает TUT.BY

Власову задержали 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой был проведен обыск. Против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Ранее из СИЗО, после встречи с Александром Лукашенко, уже отпустили нескольких оппозиционеров: член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский; фигуранты «дела PandaDoc» — главный бухгалтер Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич; адвокат Марии Колесниковой Илья Салей; политтехнолог Виталий Шкляров. Последний утверждает, что политической деятельностью в Белоруссии не занимался.

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