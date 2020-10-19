Лидеров белорусской оппозиции номинировали на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедал выдвинул Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом он рассказал в интервью газете Vårt Land, передает DW. Тоскедал выдвинул лидеров белорусской оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они вдохновляют мирную оппозицию против нелегитимного режима в стране».

«Оппозиционные политики обладают фантастическим мужеством. Они организуют мирные демонстрации несмотря на то, что власти применяют против них все большее насилие», — отметил норвежский депутат. Он выразил надежду на то, что номинация на Нобелевскую премию привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе, которая ведется против последнего диктатора Европы».

Светлана Тихановская после голосования на президентских выборах 9 августа была выдворена из страны, получила убежище в Литве, в Минске и Москве ее объявили в розыск. Вероника Цепкало вслед за мужем, экс-кандидатом в президенты Валерием Цепкало, была вынуждена покинуть страну сразу после выборов. Марию Колесникову пытались насильно вывезти в Польшу, но она порвала паспорт и не покинула Белоруссию, сейчас она находится под арестом.