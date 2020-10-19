Милиция отчиталась о 280 задержанных участников «Партизанского марша» в Белоруссии

На протестных акциях в Белоруссии в минувшее воскресенье милиция задержала 280 человек, 215 из них в Минске.

По данным МВД, в различных городах страны прошло 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тыс. человек. «Наибольшее количество протестующих отмечено в столице. В районе ул. Октябрьской в 14:30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16:10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тыс. человек. Около 18:00 в районе перекрестка пр. Рокоссовского и ул. Малинина несанкционированная акция завершилась», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в Минске некоторые демонстранты «оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции» и только «для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков».

Euronews пишет, что на улицы Минска в знак протеста против правления Александра Лукашенко вышли до нескольких десятков тысяч людей.