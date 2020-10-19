Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-полицейских по делу Голунова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших полицейских, обвиняемым в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Ожидается, что в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По делу проходят Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. В СИЗО содержатся все, кроме Коновалова — он находится под домашним арестом, так как дал показания на своего бывшего начальника — Ляховца. Экс-полицейским предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Признали вину двое фигурантов.

По данным следствия, сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики. Журналиста задержали 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Задержание вызвало масштабную общественную кампанию в его поддержку. В итоге дело против него закрыли.